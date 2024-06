Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind aangekondigd

Lijkt ook naar de Switch te komen.

Tijdens Summer Game Fest wist Digital Eclipse ons te verrassen met een leuke aankondiging voor kids uit de jaren ‘90. Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind lijkt alle nostalgische snaren te raken. Zowel qua graphics, als muziek én gameplay. Ben jij opgegroeid met de Power Rangers en wil jij een gezonde dosis nostalgie direct in je aderen? Check dan hier de trailer:

Maar zoals je ziet, worden er in de trailer geen consoles getoond. Er wordt alleen gemeld dat je de game kan wishlisten op Steam. Met een gebrek aan console-aankondigingen waren aardig wat fans teleurgesteld. Of op z’n minst in de war. Maar… er lijkt wat opheldering te zijn nu. De site van Digital Eclipse heeft namelijk de Nintendo Switch gewoon genoemd als console waar de game op te spelen valt.

Daar staat ie: als laatstgenoemde console

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind is een beat-‘em-up in retrostijl, vergelijkbaar met Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Daarnaast lijkt Digital Eclipse de gameplay af te wisselen met Mode 7-achtige gameplay, zoals we dat kennen van oude SNES-games. Net zo retro (lees: nostalgisch) is het verhaal. In de toekomst reist een robot-versie van Rita Repulsa terug in de tijd om samen met de echte Rita de wereld te veroveren. Kunnen de tieners met attitude de twee Rita’s verslaan? Dat weten we deze kerst, want dan zou de game verkrijgbaar moeten zijn.