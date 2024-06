Minami Lane krijgt een Switch-versie

Creëer en beheer je eigen knusse straat!

Eerder deze week werd aangekondigd dat knusse managment sim Minami Lane naar de Switch komt. Dit werd bekend gemaakt tijdens de Wholesome Direct 2024. Deze game verscheen in februari van dit jaar op Steam, waar het zeer goed ontvangen is. Later dit jaar zullen we ook op de Switch ermee aan de slag kunnen, al is het nog even raden vanaf wanneer precies. Een precieze datum is helaas nog niet gegeven. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

In Minami Lane creëer en beheer je je eigen schattige straat. Je begint met wat simpele huizen, waarna er mensen in zullen trekken. Vervolgens kun je helemaal los gaan om de buurt zo mooi mogelijk te maken, waarmee je het geluk van je bewoners maximaliseert. Bouw winkels en andere attracties, beheer wat ze in de winkel verkopen en luister goed naar de wensen van de bewoners. Voltooi missies om nieuwe gebouwen te unlocken en bouw zo de mooiste en schattigste straat die je kunt verzinnen.