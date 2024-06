Moonstone Island krijgt releasedatum en trailer

Deze maand nog te spelen!

Afgelopen najaar werd bekend dat Moonstone Island deze lente naar de Switch zou komen. Hoewel de lente bijna om is, zijn we echter nog steeds Moonstone Island-loos. Maar nu is dan eindelijk de releasedatum bekend, en de voorjaarsdeadline wordt nog nét op de valreep gehaald: deze cozy game is vanaf 19 juni te spelen. Je downloadt hem uit de Nintendo eShop.

Deze bekendmaking gaat gepaard met een gloednieuwe trailer. Bekijk hem hieronder:

Zoals we al wisten, en ook te zien is in deze trailer, heeft de game wat gelijkenissen met titels als Stardew Valley. Je bouwt je huis op een van de vele procedureel gegenereerde eilanden en verbouwt ingrediënten voor je drankjes. Ondertussen leer je de gemeenschap kennen en bouw je relaties op met de inwoners.

De game is al een tijdje te spelen op pc en sindsdien is er allerlei nieuwe content toegevoegd. Zo zijn er inmiddels 70 nieuwe spirits toegevoegd om bevriend mee te raken, kun je trouwen met NPC’s, en heeft de game nu een eindeloze dungeon waar allerlei beloningen te verdienen zijn.

Staat Moonstone Island ook op jouw verlanglijstje? We horen het graag van je!