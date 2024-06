[Gerucht] Nintendo Direct op 11 juni

Hebben we dan eindelijk een specifieke datum voor de Direct?

Het zal nu niet lang meer duren voor Nintendo bekend maakt wanneer hun Direct zal plaatsvinden. Volgens een bekende insider zou 11 juni de datum moeten zijn!

Heeft het vaker bij het rechte eind gehad

Op Reddit gaat er een gerucht rond dat de eerstvolgende Nintendo Direct op 11 juni zal plaatsvinden. Tenminste, dit staat op het account van MrDry, een bekende als het gaat om voorspellingen in de game-industrie. Zo heeft hij eerder informatie gelekt over games als Silent Hill, Metal Gear Solid en Resident Evil. De datum zou op meerdere punten een logische zijn. Zo plande Nintendo eigenlijk altijd hun Direct in, na alle andere presentaties zoals die van Xbox en PlayStation.

Kijken jullie ook zo uit naar de aankomende Nintendo Direct? Het is nog een groot mysterie wat ze gaan laten zien. Wel is bekend dat de presentatie zich focust op games voor het najaar en dat de Switch 2 nog geen rol zal spelen.