Ontwikkelaar Cris Tales kondigt nieuw project aan, komt ook naar de Switch

Veel informatie is er helaas nog niet!

Dreams Uncorporated heeft een nieuw project aangekondigd, genaamd Prisma. Deze studio staat bekend van o.a. Cris Tales, een game die van ons een dikke 8,5 kreeg waarbij we vooral onder de indruk waren van de prachtige vormgeving. Hun nieuwe game lijkt er al net zo indrukwekkend uit te zien, zelfs terwijl we nog niet veel informatie hebben. Wat we wel weten is dat de game waarschijnlijk pas in 2026 op de Switch zal verschijnen. De teaser trailer kun je hieronder bekijken.

Prisma is een turn-based RPG waarbij je de wereld zult kunnen veranderen door Alma’s camera te gebruiken. Wat dat precies inhoud weten we helaas niet, aangezien dat zo’n beetje de enige informatie is die we momenteel hebben. Er zal binnenkort een kickstarter beginnen voor de game, als je daar geïnteresseerd in bent kun je deze hier volgen.