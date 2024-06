[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 24

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Hyperforma – Complete Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79 – 13 juni 2024

Hyperforma verteld het verhaal van een eenzame ontdekkingsreiziger die zijn reis maakt in de “Ancient Network.” Dit is een overblijfsel van de cyberwereld, een artefact van een mysterieus verdwenen wereld in het verleden. Hij hoopt hiermee de geheimen van de meesters te onthullen. In deze arcade puzzelgame zul je dat doen door op een snelle manier “interfaces” te hacken. Los de puzzels op, dring dieper door in deze Ancient Network en versla de eindbazen die daar ronddolen. Naast de basisgame bevat de complete edition twee DLC’s: Hyperforma Lost Archives – Fragment I & Hyperforma Lost Archives – Fragment II.

Monster Hunter Stories

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 14 juni 2024

Acht jaar geleden kwam Monster Hunter Stories uit voor de Nintendo 3DS. De game komt nu naar de Switch, waardoor je het eerste deel van deze turn-based spin-off franchise kunt herbeleven. Er zijn daarnaast een aantal functies toegevoegd om de ervaring te verbeteren: Zo is de game nu volledig ingesproken (in het Engels en Japans!) en is er een museum mode waarin je muziek kunt luisteren en concepttekeningen kunt bekijken. Monster Hunter Stories speelt zich af in de wereld van Monster Hunter, maar in plaats van jagen leef je hier samen met de monsters! Volg het verhaal van de “Monster Riders”, leef samen met je monsters en vorm levenslange banden met ze! Benieuwd naar de game? We hebben alvast een preview online gezet. Deze kun je hier lezen.

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 14 juni 2024

Shin Megami Tensei V: Vengance is een soort ‘plus-versie’ van de oorspronkelijke Shin Megami Tensei V uit 2021, compleet met onder meer alle DLC, een extra verhaallijn, een nieuwe dungeon, extra quests en nog veel meer. In de game speel je een middelbare scholier die plots terechtkomt in een post-apocalyptische versie van Tokyo. En alsof dit nog niet erg genoeg is, wemelt het plots van de demonen! Gelukkig krijg je snel de kans je te verdedigen tegen deze demonen. Je leert zelfs demonen rekruteren, die je in turn-based gevechten kunt inzetten. Maar onder de oppervlakte speelt er meer dan een ‘simpele’ demonenplaag, en jouw keuzes zullen ook het einde van deze game bepalen.

