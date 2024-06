Run je eigen supermarkt in Discounty

Run je eigen supermarkt in deze cozy management sim RPG.

Een van de vele aankondigingen van het afgelopen weekend was de cozy management sim RPG Discounty. Uitgever PQube en ontwikkelaar Crinkle Cut Games hebben gisteren laten weten dat de game in 2025 naar de Nintendo Switch komt. Een exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend. Wel hebben we een trailer voor je die alvast een eerste indruk geeft van de titel. Je bekijkt hem hieronder:

In Discounty run jij je eigen supermarkt in het havenstadje Blomkest. Het gaat slecht met het winkeltje, en het is aan jou om er een positieve draai aan te geven. Het is immers de enige supermarkt in de omgeving! Hier hoort alles bij wat je zou verwachten van supermarktwerk: vakken vullen, klanten helpen, deals sluiten met lokale leveranciers, en je plek innemen in de hechte gemeenschap van Blomkest. Maak vrienden – of vijanden – en ontdek de geheimen die schuilgaan op deze ogenschijnlijk gezellige plek. En ondertussen breid je je bedrijf natuurlijk steeds meer uit, waar niet iedereen even blij mee zal zijn. Ga je voor maximale winst, of zoek je een manier waar iedereen in Blomkest van meeprofiteert?

In een notendop: overdag run je de winkel, die je helemaal naar wens inricht. Na sluitingstijd verken je de stad en onderhoud je de banden die je met de lokale inwoners smeedt. Je wilt natuurlijk dat ze trouwe klanten worden. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, want de Blomkesten zijn niet zo dol op nieuwkomers. Ga dus zorgvuldig te werk.

