Scifi farming sim Farlands komt uit in 2025

Weer eens wat anders dan de klassieke 'boerderij geërfd van verre familieleden'!

Goed nieuws voor Switch-gebruikers, het houdt niet op met de aankondigingen voor nieuwe games. Deze game, Farlands, is een futuristische versie van een klassiek game-genre: de farming sim. In deze spellen draait het vaak om het opknappen van een vervallen boerderij, maar ook om onderdeel te worden van de gemeenschap waar je woont. En hoewel je meestal je boerderij erft van een ver familielid, doet Farlands het net een beetje anders. Je koopt namelijk, voor een spotprijs, een geheel eigen planeet!

Jij, je vervallen ruimteschip en je persoonlijke droid, gaan hun best doen van de overwoekerde planeet een thuis te maken. Maar helemaal alleen zijn jullie niet: er zijn nog meer bewoonde planeten in dit zonnestelsel. Of het nou is om nieuwe grondstoffen te verzamelen of om even te kletsen met de ‘buren’, je gaat je ruimteschip nog veel nodig hebben. En misschien kom je er zelfs wel achter waarom jouw planeet voor een bodemprijs van de hand is gedaan?

Een concrete releasedatum hebben we nog niet: in de trailer wordt enkel het jaar 2025 genoemd. Maar Steam-gebruikers kunnen al een voorproefje krijgen. Daar is namelijk al een demo beschikbaar. Mocht je deze hebben gespeeld, laat ons dan in de comments weten wat je indruk is!