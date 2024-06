The Iron Rig DLC voor Dredge komt in augustus uit

Tijd om terug in de lugubere wereld van Dredge te duiken.

Als het om fishing sim Dredge gaat, blijft de nieuwe content maar komen. De DLC The Iron Rig zou eigenlijk vorig jaar al zijn uitgekomen, maar liep helaas vertraging op. Nu hebben Black Salt Games en Team 17 bekendgemaakt dat de nieuwe content op 15 augustus zal uitkomen. In de onderstaande trailer wordt The Iron Rig gepresenteerd:

Wat kunnen we verwachten van The Iron Rig? De betaalde DLC voegt een heel stuk nieuw verhaal toe, goed voor 2 tot 5 uur aan gameplay. Daarvoor hoef je niet eerst de basisgame uitgespeeld te hebben. Tevens biedt The Iron Rig diverse nieuwe gear voor je vissersboot en zijn er maar liefst 50 nieuwe vissen te vangen, ongetwijfeld met de nodige aberraties.

The Iron Rig is de nieuwste toevoeging aan Dredge, dat al een aantal DLC’s heeft gekregen. Afgezien van enkele gratis updates kwam afgelopen jaar ook The Pale Reach uit. De indiegame werd sinds zijn release goed ontvangen, en de populariteit van de fishing sim heeft onder andere geleid tot plannen voor een film.

Wat is jouw ervaring met Dredge tot nu toe? Laat het ons weten in de comments.