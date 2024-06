Actie-avonturenspel Yars Rising krijgt gameplaytrailer

Volgens die trailer is de game binnenkort beschikbaar op de Switch!

Het is inmiddels alweer bijna twee maanden geleden dat we met z’n alle genoten van een Indie World-presentatie. Tijdens deze showcase werd onder andere Yars Rising aangekondigd. Hoewel een releasedatum momenteel nog steeds ontbreekt, zal het niet heel lang meer moeten duren voordat het actie-avonturenspel op de Nintendo Switch verschijnt. Vannacht heeft Nintendo namelijk een gameplaytrailer van de game op haar YouTube-kanaal gezet, waarin op het einde te zien is dat Yars Rising binnenkort beschikbaar is.

In Yars Rising kruip in je de huid van Emi Kimura. Deze jonge hacker is door een mysterieuze opdrachtgever ingehuurd om binnen te dringen in het schimmige bedrijf met de naam QoTech. Daarom ga je tijdens dit avontuur al rennend, springend, sluipend en hackend verschillende uitdagingen aan. Bovendien wordt Emi tijdens deze game sterker waardoor ze kan terugkeren naar eerder bezochte plekken en daar nieuwe geheime gebieden kan bezoeken. Gaat het jou lukken om het complexe geheim van dit actie-avonturenspel te ontrafelen?

Ben je benieuwd geworden naar de gameplaytrailer van Yars Rising? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande video!