Demonschool krijgt een releasedatum voor de Switch!

Durf jij het aan?

Demonschool werd al eerder aangekondigd, maar de release werd uitgesteld. We hebben hier al een oud artikel over geschreven, dat je hier kunt vinden. Nu hebben studio’s Necrosoft en Ysbryd Games aangekondigd dat de releasedatum in september valt, en niet zomaar op een dag, maar natuurlijk op vrijdag de 13e!

Demonschool is een tactische RPG met invloeden van Persona, Shin Megami Tensei en Italiaanse horrorcinema. De game draait om Faye, de laatste demonenjager van haar familie. Samen met haar buitenbeentjes vrienden bestrijdt ze vreemde figuren en demonen in zowel de mensenwereld als de demonenwereld, terwijl ze navigeert door een universiteit op een mysterieus eiland. In totaal kun je 15 personages bevrienden en relaties met hen opbouwen.

De gameplay bestaat uit tactische RPG-elementen met een unieke twist: in de planningsfase kun je met een terugspoelfunctie verschillende combo’s uitproberen, zodat je de beste strategie voor het gevecht kunt bepalen. Daarnaast moet je goed je planning voor school in de gaten houden, want hierdoor ontwikkel je je vaardigheden en eigenschappen. Het verhaal wordt verteld als een lichte horror-narratief met diepgaande personages en quests.

Ben jij een fan van horrorgames of speel je liever een rustigere game?