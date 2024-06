Tempopo komt naar de Nintendo Switch

Wanneer het puzzelspel verschijnt, blijft vooralsnog onduidelijk.

Gisteravond vond de PC Gaming Show van 2024 plaats. Hoewel je verwacht dat hier alleen games voor de computer aangekondigd zouden worden, zat er ook iets voor de Switch tussen. Tempopo komt namelijk niet alleen maar naar de PC, maar ook naar de Xbox en natuurlijk Nintendo’s hybride console. De vraag is echter nog wanneer, aangezien er rondom de release van deze titel nog niks bekend is gemaakt.

In Tempopo ga je op zoek naar alle muzikale bloemen, die ooit in de tuin van Hana stonden. Al deze prachtige bloemen zijn namelijk verspreid over verschillende kleine eilanden in de lucht. Echter zal dit niet gemakkelijk gaan, want alleen de magische wezens, genaamd Tempopo, kunnen met hun vaardigheden de bloemen redden. Gaat het jou lukken om al brekend, tillend en duwend lukken om alle 60 levels op te lossen?

Ben je benieuwd geworden naar Tempopo? Maak hieronder dan op een muzikale manier kennis met het puzzelspel!