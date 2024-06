Moderne retro-racer Victory Heat Rally komt naar de Nintendo Switch

Gepland voor een release in de winter van 2024.

Uitgever Playtonic Friends heeft aangegeven dat de nieuwe retro-racer Victory Heat Rally naar de Nintendo Switch komt. De release staat gepland voor de winter van 2024 (dankjewel Nintendo Life). Er is dus nog geen exacte datum bekend, maar het geeft in ieder geval een periode om naar uit te kijken.

In Victory Heat Rally kies je één van de 12 coureurs om in hun bolide racend en driftend kwampioen te worden. De game valt op door zijn graphics, waarin duidelijk is gekozen voor een 2.5D-stijl die vooral doet denken aan F-Zero en Outrun. En daar horen natuurlijk kleurrijke personages, wagens en omgevingen bij. Van die laatste zouden er zelfs 12 aanwezig moeten zijn in de game.

Stond deze game al op jouw radar? Of helpt bovenstaande trailer jou over de streep? Laat het weten in de comments!