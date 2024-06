Monopoly komt terug in september!

Speel samen met je vrienden of online!

Ubisoft heeft aangekondigd dat Monopoly in september terugkomt op de Switch. Deze nieuwe versie van Monopoly heeft verbeterde graphics en gameplay, waardoor het spel echt tot leven komt. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe alle straten en gebouwen die je koopt, transformeren! Je kunt met maximaal zes spelers in je woonkamer spelen en zelfs één controller delen. Ook kun je online spelen tegen mensen over de hele wereld.

Je kunt het spel nog leuker maken door je eigen dobbelstenen, pionnen en zelfs aangepaste regels te kiezen. Deze versie heeft ook verschillende spelmodi zoals “Snelle Mode” en “Snelheidsdobbelsteen” om het spel sneller te maken. Monopoly op de Switch biedt een nieuwe manier om van het klassieke spel te genieten, of je nu thuis met vrienden speelt of tegenstanders van over de hele wereld uitdaagt.

Welke pion kies jij altijd bij Monopoly? Laat het weten in de reacties en bekijk hier alvast de trailer!