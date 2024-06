Nintendo Summer Sale is begonnen!

Tot en met 23 juni korting op Zelda, Mario en veel meer!

Je gaat binnenkort op vakantie en je zoekt nog wat games die je op je Switch mee wil nemen? Nou, heeft Nintendo even goed nieuws voor jou! De Summer Sale is begonnen in de eShop en dat houdt in dat je games met flinke korting kunt scoren. De actie loopt tot 23 juni, dus je moet zeker even de eShop checken of er voor jou ook een mooie aanbieding bij zit.

Wil jij nog een bekende Nintendo-franchise aan je digitale collectie toevoegen? Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is nu 2 tientjes goedkoper dan de adviesprijs en voeg je voor €39,99 toe aan je bibliotheek. Op The Legend of Zelda: Breath of the Wild bespaar je ook: die gaat nu voor €48,99 over de toonbank.

Zoek jij games voor een zachter prijsje? Wat dacht je van Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy voor €15,99, Street Fighter: 30th Anniversary Collection voor €9,89 of gewoon ouderwetsch demonen afknallen in DOOM II voor nog geen 2 euro! Liever racen? Geef dan zeker Burnout Paradise: Remastered een kans voor €5,99.

Genoeg te spelen, dus! Zie jij er iets bij staan waar je op zat te wachten? Laat jouw tips even horen in de comments!