[Preview] Luigi’s Mansion 2 HD – spoken vangen blijft leuk

Luigi's Mansion 2 komt binnenkort naar de Switch, maar wij konden alvast met de game aan de slag. Lees hier wat we er van vonden.

Het is ondertussen ruim 11 jaar geleden dat Luigi’s Mansion 2 verscheen voor de 3DS. Nu verschijnt er een HD-versie voor de Switch. De vraag is nu dus of deze HD-versie het waard is of niet. Wij konden alvast een blik op het spel werpen.

In Luigi’s Mansion 2 HD is het verhaal onveranderd van de 3DS-versie. Luigi wordt door K.Wibus (E.Gadd) plotseling door een tv gezogen om de bijzondere professor weer te helpen met het vangen van spoken. Dit keer in vijf verschillende huizen met ieder een unieke sfeer, andere vijanden en geheimen. Deze vredelievende spoken zijn namelijk plotseling vijandig geworden. Dit omdat om een mysterieuze wijze de Dark Moon in stukken is gebroken. Deze maan had namelijk een kalmerend effect op de spoken. Luigi zal dus met een gloednieuwe Poltergust en UV-lamp op pad moeten om de maanstukken terug te vinden.

Ieder huis is opgedeeld in een aantal missies. Iedere missie met een eigen doel en een gedeelte van het huis te verkennen. Wat leuk is dat het huis per missie anders kan worden. Niet een complete verandering, maar bijvoorbeeld een bepaalde kamer die ontoegankelijk is of een nieuw obstakel. Hierdoor blijft het ontdekken van het huis boeiend en leuk. Zeker als je op zoek gaat naar alle edelstenen die in ieder huis verstopt zitten. Zo zijn er bepaalde stenen alleen in een specifieke missie te vinden.

Deze missies kunnen ook flink uit elkaar lopen qua doel. Soms moet je bijvoorbeeld een Toad redden, terwijl je een andere keer spinnenwebben moet verwijderen of de wieken van een windmolen moet terugvinden. Zo maakt het spel iedere missie weer anders.

Het mooie aan de gameplay is dat het eigenlijk constant puzzels verwerkt in de game. Niet alleen om bepaalde kamers te bereiken, maar ook om de collectibles te vinden. Zoals de eerder genoemde edelstenen, maar ook heeft ieder level een Boo. Door deze in ieder level van een huis te vinden, speel je een extra level vrij. Zelfs de baasgevechten kunnen een puzzelelement hebben.

Meer mogelijkheden en diversiteit naarmate je speelt

Hoe verder je komt in het spel des te meer Luigi kan bereiken. Zo kun je geld verzamelen voor Poltergust upgrades. Deze upgrades geven je een krachtigere stofzuiger die meer schade kan toebrengen aan spoken. Ook je UV-lamp kan upgrades ontvangen waardoor je makkelijker geheimen kunt opsporen zonder de lamp te oververhitten.

Nieuwe huizen brengen bovendien nieuwe typen spoken die ieder weer eigen tactieken nodig hebben om te verslaan. Je hoeft dus niet alleen maar constant tegen dezelfden te vechten en bepaalde combinaties van geesten kunnen bovendien ook redelijk wat uitdaging geven.

HD geeft de game een glow-up

De nieuwe laag verf die de game heeft gekregen komt het erg ten goede. De originele versie had al erg goede animaties, gave omgevingen en leuke diverse spoken. Door de betere graphics komt dit nog beter over. Zo zie je in de scènes niet alleen meer detail op textures, maar ook zijn animaties net wat soepeler en beter geworden dan op de 3DS. Je merkt dit helemaal wanneer je spoken bespioneert door een gat in een muur of van een afstandje ze ziet bewegen.

Deze spoken hebben namelijk allemaal andere persoonlijkheden. Sommige schilderen, anderen spelen piano of koken. Soms levert dit komische taferelen op die er nu beter uit zien dan ooit. Het zit natuurlijk niet op het niveau van Luigi’s Mansion 3, maar ik was wel positief verrast door de kwaliteit.

Geen nieuwe content

Mocht je Luigi’s Mansion 2 al hebben op je 3DS hebben gespeeld moet je niet te veel nieuws verwachten. De grafische upgrade is praktisch het enige nieuwe van de game. De besturing is natuurlijk ook wat geoptimaliseerd, maar verder is er geen nieuwe content. Tenminste, niet voor zover we hebben kunnen spelen voor deze preview.

Voorlopige Conclusie

Luigi’s Mansion 2 is ook in HD nog steeds een erg goede game. Hoewel de game grafisch natuurlijk niet op kan tegen het derde deel is het goed opgepoetst. Met duidelijk meer details dan de 3DS-versie. De gameplay speelt ook nog steeds erg fijn met een stabiele framerate. Door de diverse huizen blijft de game ook constant fris. Ik heb echter de multiplayer nog niet kunnen proberen, maar de kernervaring is dus nog steeds erg goed. Je moet alleen wel een erg getrouwe remaster verwachten.