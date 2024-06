Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU onthuld voor het Westen

Ga jij samen met Hatsune Miku boksen?

De geruchten rond een westerse release van Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU zongen al rond. Zo verscheen er in april een leeftijdsclassificatie bij de ESRB. Aksys Games heeft zojuist onthuld dat we de game deze herfst kunnen verwachten! Dat duurt nog wel even, maar het is fijn om te zien dat er eindelijk bevestiging is voor de fans in het Westen.

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU is al de vierde game uit de Fitness Boxing-reeks op de Nintendo Switch. In de game bokst de speler samen met de trainer op de Switch. Op die manier krijg je de benodigde work-out en werk je aan je conditie. Deze HATSUNE MIKU-variant bevat een nieuwe Miku Exercise-modus, 24 bekende Piapro-liedjes (naast vele andere) en natuurlijk je favoriete Piapro-personages.

Heb jij zin om met Hatsume Miku te gaan boksen? Laat het ons weten in de reacties!