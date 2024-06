Prince of Persia: The Sands of Time Remake komt uit in 2026

Dat duurt dus nog wel even.

Laten we eerlijk zijn, we waren de remake van Prince of Persia: The Sands of Time al bijna uit het oog verloren. Het is een hele tijd stil geweest rond dit project, maar tijdens Ubisoft Forward eerder deze week kwam er dan ein-de-lijk nieuws. De remake komt er toch echt aan, en wel in 2026. Er is officieel nog niets bekend over een Switch-release.

Wat is er al die tijd gebeurd? De remake werd aanvankelijk aangekondigd in 2020 en had in 2021 al moeten uitkomen. Dat is dus niet gebeurd. Ubisoft Mumbai en Pune namen dit project onder hun hoede, maar na verschillende vertragingen en negatieve feedback heeft Ubisoft ingegrepen. De ontwikkeling is overgedragen naar Ubisoft Montreal, de studio achter de originele versie van de game. Naar verluidt is al het werk van de Indiase studio’s geschrapt en zijn ze helemaal van vooraf aan begonnen. Zelfs het script zou compleet herschreven zijn. Kortom, vier jaar na de eerste bekendmaking bevindt The Sands of Time zich nog steeds in een vroeg ontwikkelingsstadium. Daarom moeten we dus nog een tijdje geduld hebben.

De prins heeft diepgaande roots in diverse gamegeneraties en is dan ook niet weg te denken uit de gamewereld. Prince of Persia: The Sands of Time wordt nog steeds gezien als een van de beste games uit de lang lopende serie. Ten tijde van de release in 2003 werd de soepele gameplay en het intrigerende verhaal heel goed ontvangen. Kan de remake dat gevoel van het origineel terughalen? Dat wordt nog even afwachten.

Wat verwacht jij van de remake? Potentie of grote flop? Laat het ons weten in de comments.