Axel van de Crazy Taxi’s games komt naar Super Monkey Ball Banana Rumble

Neem scherpe bochten met Axel!

Axel, de taxi chauffeur uit Crazy Taxi, komt dit najaar als DLC-karakter naar Super Monkey Ball Banana Rumble! Eerder werden al toffe DLC-personages aangekondigd, zoals Sonic, Knuckles en Amy uit de Sonic-games.

Axel is een iconisch figuur uit Crazy Taxi, bekend om zijn wilde rijstijl en eindeloze energie. Hij is een snelheidsduivel die scherpe bochten als geen ander neemt, en hij brengt deze skills mee naar Super Monkey Ball Banana Rumble. In de game worden de bananen vervangen door geld uit de Crazy Taxi-games, wat een leuke knipoog is naar zijn oorspronkelijke avonturen.

Je kunt Axel krijgen als je de Digital Deluxe-versie van de game hebt gekocht. Daarnaast is hij beschikbaar in een DLC-pack of apart te koop in de Nintendo eShop. Met Axel krijg je niet alleen een nieuw karakter, maar ook een nieuwe speelstijl die het tempo en de spanning verhoogt.

Ga jij de DLC-personages kopen? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de trailer.