Citizen Sleeper 2: Starward Vector bevestigd voor de Switch

Duik in een nieuw verhaal en overleef deze verhalende RPG

Vorig jaar werd Citizen Sleeper 2: Starward Vector aangekondigd, een vervolg op de zeer goed ontvangen Citizen Sleeper. Het eerste deel in de franchise is inmiddels alweer een tijd op de Switch te spelen, maar het was lange tijd niet duidelijk of Citizen Sleeper 2 ook op de Switch zou verschijnen. Gelukkig is eerder deze week de game bevestigd voor de Switch. Uitgever Fellow Traveller en ontwikkelaar Jump Over the Age hebben officieel laten weten dat de game ook naar de Switch komt. Met dit nieuws is ook een nieuwe trailer verschenen, welke je hieronder kan bekijken. Citizen Sleeper 2 moet in 2025 verschijnen.

Citizen Sleeper 2 is wederom een verhalende RPG, waarbij de speler de rol aanneemt van een Sleeper, een gedigitaliseerd menselijk bewustzijn in een robot lichaam. De lichamen van Sleepers zijn eigenlijk altijd eigendom van een bedrijf, iets wat bij jou niet veel anders is. Na ontsnapt te zijn beland je echter in de handen van een criminele organisatie, waar je na een wanhopige poging ook uit ontsnapt. Je bent tegen die tijd echter aardig gehavend, en met een defect lichaam, een prijs op je hoofd en geen herinneringen zul je moeten overleven op een nieuwe plek. Commandeer een schip, bouw een crew en een netwerk aan vrienden en neem vreemde klusjes aan om te overleven.