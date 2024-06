LEGO Horizon Adventures duurt zeven tot acht uur en heeft geen Cross-play

Dit keer is het meer gericht op humor.

Tijdens Summer Game Fest werd aangekondigd dat de Horizon-franchise van Guerrilla Games een nieuwe richting kiest met LEGO Horizon Adventures. Deze game komt later dit jaar uit op PC, PlayStation 5 en Nintendo Switch. Door nieuwe informatie weten we nu dat de gameplay zeven tot acht uur duurt. Je kunt het verhaal solo spelen, maar er is ook een co-op modus, zowel lokaal als online. Cross-play zit er echter niet in, dus je kunt niet met spelers op andere platforms spelen.

Het verhaal draait, net als in de gewone games, om Aloy die op zoek gaat naar haar moeder. Guerrilla Games heeft echter aangegeven dat ze de stijl van de LEGO-games willen volgen, wat betekent dat er veel meer humor in zit. De serieuze thema’s zoals vervuiling en roekeloze bedrijven worden hierbij opzij gezet.

Wat is jouw favoriete LEGO game? Laat het weten in de Reacties en bekijk hier de gameplay voor de game.