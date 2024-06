Nieuwe Switch-iconen van Paper Mario: The Thousand Year-Door beschikbaar

Deze laatste golf Paper Mario iconen zijn te claimen tot 19 juni

De afgelopen maand kon je wekelijks Switch-iconen verzamelen gebaseerd op de game Paper Mario: The Thousand Year-Door. Iedere donderdag werden er nieuwe iconen toegevoegd. Deze week is de laatste golf Paper Mario: The thousand Year-Door iconen beschikbaar. Ze zijn te zien in de afbeelding hierboven. Deze iconen zijn tot 19 juni te claimen met platina-punten via Nintendo Switch Online. De iconen bevatten karakters, achtergronden en frames. Karakters kosten 10 Platina-punten en achtergronden en frames zijn 5 Platina-punten. De iconen die je claimt kun je altijd bewaren zelfs wanneer je Nintendo Switch Online abonnement verloopt.