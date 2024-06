[Review] Monster Hunter Stories – Vermakelijke gameplay

Lees hier onze review en ontdek wat we ervan vinden!

Een aantal weken geleden kwam onze preview van Monster Hunter Stories al online. Daarin deelden we al dat de game in de basis vermakelijk is, maar dat het visueel verouderd aanvoelt. Inmiddels zijn we vele uren verder en is het tijd voor onze review van deze game.

Verzamel ze allemaal

Qua gameplay staat Monster Hunter Stories nog als een huis. Als Pokémon-fan is Monster Hunter Stories even wennen, maar het weet diezelfde snaar te raken. Het triggert je om te onderzoeken en Monsties naar hartelust te maken. Op dat vlak zijn er talloze mogelijkheden. Het begint allemaal met het bemachtigen van eieren. Daarvoor moet je ‘Monster Dens’ in en proberen een ei te stelen. Dat gaat zeker niet altijd van een leien dakje, maar de voldoening is groot als je later ontdekt dat je een hele goede te pakken hebt.

Als nadeel heb je dat je elke keer opnieuw vanaf nul kan beginnen met levelen. Hoewel ik dat in het begin niet zo heel leuk vond, begon het steeds meer te klikken doordat ik manieren vond om daarmee om te gaan. Een gamechanger was het overdragen van genen. Dat klinkt als abracadabra tot je er vaardig in wordt. Zeker later in de game en postgame is dat waar je veel plezier mee kan hebben. Het kost allemaal veel tijd en moeite om precies de Monsties te maken die je wilt. Persoonlijk zit voor mij daar het plezier van de game. Het verzamelen van alle Monsties en ze zo maken dat ze zo nuttig mogelijk zijn tijdens je reis.

Vechten tot je een ons weegt

Gedurende je reis om een betere Rider te worden zal je talloze gevechten aan moeten gaan. Gebieden zitten vol met monsters en daarnaast zijn er ook baasgevechten. Over het algemeen zijn de baasgevechten het lastigst en kan je de rest met twee vingers in je neus doen. In de gevechten staan jij en jouw Monstie paraat om de vijand van kant te maken. Om te slagen zal je het spelletje steen-papier-schaar moeten meespelen. Of in deze game power-technical-speed. De vijand kiest een willekeurige aanval, al kan je het vaak wel raden bij de normale gevechten. Dit doordat je leert welke soorten welke type aanvallen vaak gebruiken. Later in de game wordt dat wel steeds lastiger vanwege de vele extra mogelijkheden. In baasgevechten is het daarentegen al helemaal gokken, omdat er vele opties zijn.

Als je een rood lijntje ziet tussen jou en de vijand, dan staat je een Head-to-Head-gevecht te wachten. Daarin ga je vol op elkaar af en degene die steen-papier-schaar wint krijgt het voordeel in dat duel. Die rode lijntje zal je vaak zien tijdens een gevecht. Naast de normale aanvallen heb je ook skills en de mogelijkheid om op je Monstie te rijden na het opladen van je ‘Kinship Stone’. Als je op je Monstie rijdt, dan kan je gezamenlijk sterkere aanvallen doen. Hierdoor zijn er genoeg variaties mogelijk om de gevechten interessant te maken.

Drie levens

En wat te bedenken van de drie levens die jij en je Monstie delen tijdens een gevecht? Met een beetje pech worden jullie allebei uitgeschakeld, maar soms kan je het ook in je voordeel gebruiken. Daarbij hoef je nooit te vrezen voor je voortgang als je echt die drie levens verliest. Je komt meestal vlakbij weer terug en bent bovendien weer wat wijzer om het bij de volgende poging beter aan te pakken. Al met al kon ik van de tactieken en gevechten genieten. Voor wie van deze gevechten houdt, is er de mogelijkheid om online tegen andere mensen te vechten.

Met alleen goede tactieken ben je er nog niet. Zo kan je ook je uitrusting verbeteren, items maken en vele andere dingen. De juiste items kunnen het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. Ik vond het wel wat zoeken naar de juiste uitrusting voor mijn Rider. Het is vooral een hoop proberen en uitzoeken wat werkt. Bepaalde effecten zijn handiger bij sommige monsters, maar niet bij andere. Door te wisselen leer je snel hoe je jouw Rider sterker maakt en ook nuttiger in het gevecht.

Weliswaar geniet ik van de gevechten, maar dan heb ik het vooral over de uitdagende. Met de gevechten die je hebt met rondlopende monsters zal je vaak weinig moeite hebben. Ze zijn haast zo simpel dat je niet hoeft na te denken over je keuzes. Gelukkig kan je de snelheid van de gevechten verhogen, want dat is in zulke gevallen wel het prettigste. Tijdens het grinden maakte ik daar dan ook dankbaar gebruik van.

Visueel verouderd

Oorspronkelijk kwam Monster Hunter Stories uit op de Nintendo 3DS. Hoewel het een remaster is, blijft het visueel verouderd aanvoelen. Gedurende mijn tijd met de game bleef dat gevoel toch steeds terugkeren. Er had op het grafisch vlak meer in kunnen zitten. Als je het dan vergelijkt met Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin en andere games, dan doet deze game zichzelf tekort.

Een goede toevoeging ten opzichte van de 3DS-versie is voice-acting. De belangrijkste stukken en cutscenes zijn ingesproken en zorgen daardoor voor een betere beleving. Zonder de stemmen zou het geheel een stuk doodser aanvoelen. Helaas lopen de lippen niet gelijk, maar dat is misschien ook teveel verwacht van een remaster als dit. Alle personages hebben zo hun eigen karakter. Oké, niet iedereen is even geliefd bij mij, maar het heeft zo zijn charme. Vooral die man die maar in rijm blijft praten en alles uitleggen werkte redelijk op mijn zenuwen de eerste uren.

Het mag dan een kleinigheid zijn, maar het is ook mooi om te zien hoe ze jouw outfit weergeven tijdens gesprekken. In plaats van te kiezen voor een standaardoutfit past het zich telkens aan als je weer een andere outfit kiest.

De steden vond ik echt prachtig. Ze zijn gedetailleerd en overal is wel wat te zien of te vinden. Echter, de omgevingen vol monsters zelf voelden als kale vlaktes. Ik miste daar echt de verfijning zoals je mag verwachten van een remaster. Daarentegen is er wel genoeg te doen en te vinden in de gebieden. Denk aan kruiden, insecten, voorwerpen, geheimen, noem het maar op. Je nieuwsgierigheid wordt telkens geprikkeld om op onderzoek te gaan. Helemaal gaaf is het als je ontdekt dat je afhankelijk van op welk Monstie je zit nieuwe gebieden kan bereiken. Zo kan je bijvoorbeeld opeens zwemmen of omhoogklimmen.

Conclusie

Monster Hunter Stories is een vermakelijke game voor wie van monsters verzamelen houdt. De gameplay is goed en blijft vermakelijk. Het is alleen jammer dat het goed te zien is dat het van origine een Nintendo 3DS-spel is. Visueel is het namelijk redelijk verouderd en voelt het te vlak, te kaal. Als je daar doorheen kan kijken, dan is er genoeg leuks te vinden en krijg je er vele uren vermaak voor terug.

Monster Hunter Stories verschijnt 14 juni 2024 in de Nintendo eShop met een prijs van €29,99.

+ Verslavende gameplay

+ Veel content

+ Het verzamelen en trainen van Monsties blijft leuk

+ Voice-acting – Visueel verouderd

– Normale gevechten stellen niet veel voor



.

DN-score: 7,2