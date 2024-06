Suda51 gaat games maken voor de Switch 2

Een nieuwe No More Heroes?

No More Heroes ontwikkelaar Suda51 heeft onthuld dat Grasshopper Manufacture games zal gaan ontwikkelen voor de opvolger van Nintendo’s hybride console. De ontwikkelaar heeft de huidige console van Nintendo ook ondersteund en kennen we uit de periode daarvoor ook onder andere van No More Heroes voor de Nintendo Wii.

Over de opvolger van de Nintendo Switch liet Suda51 weten dat hij nog niets weet over de nieuwe console zelf. Een ding wat hij wel weet, is dat Grasshoppers hoe dan ook het platform zal gaan ondersteunen. In een interview tegenover VGC zei hij: “I’m super excited for the next console, especially since we’re definitely gonna cook for it.”

Hoop jij op een nieuwe No More Heroes of juist op een totaal andere titel? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.