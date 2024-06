[Gerucht] “De Final Fantasy Tactics-remaster is echt”

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions is de PSP- en smartphone-remake van de populaire tactische RPG

Aldus Bloomberg-journalist Jason Schreier.

Volgens Bloomberg-journalist Jason Schreier is de remake van Final Fantasy Tactics echt en zit het er echt aan te komen. Hij deed deze uitspraak nadat bekend is geworden dat de populaire leaker Midori, die het nieuws eerder naar buiten heeft gebracht, niet is we ze claimden. Schreier deed de uitspraak op Reddit, wat vervolgens is opgepikt door Gamer.nl.

Mocht je niet op de hoogte zijn, Midori heeft in een korte tijd naam gemaakt als leaker door met sappige nieuwtjes te komen. Zo hebben wij ook wat nieuws van deze leaker gepost, zoals met de berichten over Splatoon 4 en Visions of Mana. Maar nu blijkt dat Midori zich anders heeft voorgedaan dan hoe de realiteit is, twijfelen veel gamers aan de gemaakte uitspraken. Schreier stapte dus even in het gesprek om zijn licht te schijnen op het gerucht over Final Fantasy Tactics.

Jason Schreier is een gerespecteerde naam in de gamejournalistiek. Hij werd vooral bekend als journalist bij Kotaku en werkt nu zo’n 4 jaar als gamejournalist bij Bloomberg. Daarnaast is hij co-presentator van gaming-podcast Triple Click en heeft hij aardig wat boeken geschreven over de game-industrie. Met andere woorden: als Schreier iets zegt, dan luisteren we aandachtig.

Hij geeft verder geen details over de remake. We weten dus ook niet naar welke platformen de game moet komen. Maar de tactische RPG, die oorspronkelijk uitkwam op de originele PlayStation, wordt door menig gamer op handen gedragen. We zouden een remaster dan ook heel graag op de Switch, of diens opvolger, zien verschijnen.