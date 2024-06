Guerrilla Games zou Aloy wel in Super Smash willen zien

Een PlayStation karakter van Nederlandse bodem in Smash. Zou het ooit gebeuren?

Ik denk dat we allemaal verrast waren toen we tijdens de aankondiging van LEGO Horizon Adventures het Switch-logo aan het eind van de trailer zagen. Één van PlayStation’s bekendste karakters die haar gezicht laat zien op een Nintendo console, dat zien we vrijwel nooit. Naar aanleiding van de aankondiging van LEGO Horizon Adventures sprak Kotaku met Tim Symons, de leadproducer franchise development bij Guerrilla Games.

Tijdens dit interview stelde de journalist van Kotaku de vraag of ze Aloy graag in Smash zouden zien. Hierop antwoordde Symons: “dat zou leuk zijn. Als je met Nintendo spreekt en ze willen ons uitnodigen, laat het me weten”.

Met de aankondiging van LEGO Horizons Adventures bestaat er nu een kleine kans dat Aloy haar gezicht in Smash zal laten zien. Of het ook echt gaat gebeuren is nog maar de vraag. De laatste edities is Smash veel meer dan enkel een Nintendo-feestje. Er zitten talloze karakters van derde partijen in. Zelfs Microsoft is vertegenwoordigd met Banjo Kazooie en Steve van Minecraft. Echter is het met deze karakters wel zo dat zij minder verbonden zijn aan het merk Xbox dan Aloy aan PlayStation. Banjo Kazooie is ontstaan op de Nintendo 64 en Minecraft was overal al op te spelen. Hoe het ook wend of keert, Aloy heeft met haar pijl en boog, staf en diverse andere projectielen in ieder geval genoeg potentie voor een interessante move set.

Hoe zou jij het zien zitten als Aloy of een ander PlayStation icoon verschijnt in de volgende Super Smash? Laat het weten in de reacties!