Lollipop Chainsaw RePOP is onderweg naar de Switch

Zombies vs. kettingzaag.

In 2022 werd aangekondigd dat Lollipop Chainsaw een remake zou krijgen: Lollipop Chainsaw RePOP. Vandaag heeft Dragami Games laten weten dat de game wereldwijd zal uitkomen op 25 september 2024. Én dat hij ook naar de Nintendo Switch zal komen! Dit werd aangekondigd middels onderstaande trailer:

Nieuw maar toch vertrouwd

De originele Lollipop Chainsaw komt uit 2012 en werd toen ontwikkeld door Grasshopper Manufacture. Dat klinkt recent, maar is gewoon alweer twaalf jaar geleden! Hoogste tijd voor een remake dus. Dat hij naar de Switch komt, is voor deze game een primeur – het zal de eerste keer zijn dat de game op een Nintendo-console speelbaar is. Wat we over de remake weten, is dat het verhaal nog helemaal hetzelfde is gebleven. De focus heeft met name op quality-of-life-verbeteringen en extra content gelegen. Zo is de resolutie opgeschaald naar Full HD en zijn de laadtijden drastisch gereduceerd, iets wat anno 2024 natuurlijk wel wenselijk is.

Zei er iemand extra content? Absoluut. Naast de standaard gamemodus heeft deze remake een nieuwe RePOP-modus. Die geeft de game een unieke, kleurrijke popart-look wanneer je vijanden schade toebedeelt. En dat doe je heel veel. Ook is er een Time-modus toegevoegd met een rankingsysteem en heeft Juliets kamer meer features gekregen. Nieuwe cosmetics zijn er ook: meer dan 30 nieuwe kostuums, 4 nieuwe haarkleuren en diverse nieuwe kettingzagen zorgen voor meer diversiteit bij het customizen van Juliet.

Dat zombies het vaak goed doen in games bewijst ook Lollipop Chainsaw maar weer. In de remake kruip je wederom in de huid van Juliet, die het met haar trouwe kettingzaag opneemt tegen hordes ondode vijanden. Ze komt uit een familie van zombiejagers en weet dus wel van wanten. Samen met haar vriend en familie probeer jij in deze game de zombie apocalypse te voorkomen. Wat een manier om haar 18e verjaardag te vieren!

Lollipop Chainsaw RePOP zal digitaal uitkomen, maar er staat ook een fysieke release op de planning. Hierover zal later meer bekend worden gemaakt.