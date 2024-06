Love Eternal aangekondigd, komt ook naar de Switch

Deze nieuwe horror platformer verschijnt volgend jaar op de Switch.

Eerder deze week werd Love Eternal aangekondigd, een nieuwe titel van ontwikkelaar Brlka en uitgever Ysbryd Games. De game is een horror platformer met een pixel-stijl, waarbij spelers het domein van een nogal egoïstische god moet zien te ontsnappen. De game staat gepland voor release ergens in 2025 en komt ook naar de Switch. Benieuwd geworden? Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

In Love Eternal volg je het verhaal van Maya, een tiener die momenteel nogal veel op haar bord heeft. Naast de gewone dingen van het leven, zoals een ruzie met haar beste vriendin en de koude schouders die ze krijgt van haar familie, is ze ook ontvoerd door een eeuwenoude god. Ze zal zijn domein moeten ontsnappen, maar dit is nog niet zo makkelijk. Gebruik de zwaartekracht om Maya’s atletiek vaardigheden te vergroten en een vreemde omgeving te navigeren. Spring over diepe ravijnen en dodelijke vallen, verken eeuwenoude kastelen en diepzee grotten en wees op je hoede voor de god, voordat hij besluit de omgeving te veranderen. Confronteer vreemde visioenen van je familie, vrienden en andere gevangenen om erachter te komen wat deze god nou eigenlijk wil.