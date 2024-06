Monster Hunter Stories launch trailer beschikbaar

Vandaag kunnen we los met Monster Hunter Stories!

Monster Hunter Stories is nu beschikbaar op de Switch en daar hoort natuurlijk een mooie launch trailer bij! Nog niet bekend met Monster Hunter Stories? Hier lees je een samenvatting. En als je benieuwd bent naar de game zelf, kun je natuurlijk het beste onze review lezen!

Zo’n zeven jaar geleden kwam Monster Hunter Stories naar de 3DS. Deze spinoff van de bekende Monster Hunter-serie deed het allemaal nèt een beetje anders. In de actievolle hoofdgames kan je uit een uitgebreid wapenarsenaal kiezen om gevechten met gevaarlijke monsters aan te gaan. Maar in Stories is het juist de bedoeling dat je monsters voor jou laat werken in turn-based gevechten. Verzamel, train en strijd met je eigen verzameling monsters!

Het Pokémon-achtige concept werkte zo goed, dat er ook een Switch-vervolg is uitgekomen: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Maar de OG-game was voor Switch-gebruikers nog niet beschikbaar. Tot vandaag dan! Heb jij deze game al op de planning staan? Laat het ons weten in de comments!