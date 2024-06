Radiant Tale -Fanfare!- is dé fandisc van Radiante Tale!

Het circus is een bekend begrip en zal bij heel wat mensen een speciaal plekje hebben in hun hart. De acrobatiek, de magie van de tent en je in een totaal andere wereld banen. Radiant Tale is een otome-game die dat als uitgangspunt neemt en je meesleurt in een wonderlijke wereld. Nu is het bijna een jaar geleden dat die game verscheen in het Westen en wij er een review over schreven. Aksys Games brengt op 27 juni 2024 de fandisc van Radiant Tale uit op de Nintendo Switch in het Westen. Radiant Tale -Fanfare!- kwam vorig jaar al in Japan uit.

In onze Radiant Tale-review hadden we het er al over dat we hoopten op een westerse release van de fandisc. Die hoop kwam voort uit het wonderschone uiterlijk van Jinnia. Spijtig kreeg hij geen eigen route, maar precies datgene wordt in Fanfare rechtgezet. Of Radiant Tale -Fanfare!- de moeite waard is, dat lees je in onze review.

Let op, deze review gaat over de fandisc van Radiant Tale. Dit betekent dat je Radiant Tale gespeeld moet hebben voor je aan Radiant Tale -Fanfare!- kunt beginnen. Daarbij komen er in deze review spoilers voor over Radiant Tale. Mocht je toch ons oordeel zonder spoilers willen lezen, scroll dan door naar de conclusie en de plus- en minpunten. Deze bevatten geen spoilers en zullen niets verklappen over het verhaal van Fanfare of het verhaal van Radiant Tale. Voor wie onbekend is met het otome-genre hebben we een uitgebreide special geschreven met de belangrijkste informatie.

Drie soorten verhalen

Radiant Tale -Fanfare!- bevat drie soorten verhalen: AFTER STORY, INTERLUDE en IF STORY. In welke volgorde je ze speelt maakt niets uit. Je kan daarom zelf kiezen voor welk verhaal je eerst gaat en het in jouw gewenste volgorde spelen. Om Radiant Tale -Fanfare!- geheel uit te spelen inclusief alle eindes ben je zo’n 15 tot 20 uur verder. Voor een fandisc is dat nogal kort, omdat je vergelijkbare fandiscs vaak een speelduur hebben tussen de 25 en 45 uur. Met een prijs van €49,99 in de Nintendo eShop is de content karig. Het zal voor de grote fans het waard zijn, maar in elk ander geval is deze game het pas bij een aanbieding waard.

AFTERSTORY

AFTER STORY gaat, zoals de naam al doet vermoeden, over hoe het nu gaat na de Happy End uit Radiant Tale. Ion, Paschalia, Ralida, Vilio en Zafora kregen in Radiant Tale allemaal de kans om met de Heroine, genaamd Tifalia, te eindigen. Stuk voor stuk kregen ze zo hun eigen Happy End met bijbehorende romantische scènes. In AFTER STORY ontdek je hoe het nu met de koppels gaat. In vier hoofdstukken wordt er een kort verhaal verteld, waarin ze tegen een probleem aanlopen of een opdracht krijgen. Veel stelt het niet voor, want elk verhaal duurt net twee uur. Binnen tien uur had ik ze alle vijf al gelezen en bleef ik met een kater achter. Het was allemaal veel te kort. Aan de ene kant geven de verhalen je voldoende romantiek en meer dan genoeg prachtige CG’s. Aan de andere kant is het echt te weinig. Voor het verhaal op gang komt is het al voorbij. Ook voelden de verhalen afgeraffeld aan, omdat er geen ruimte was voor persoonlijke ontwikkeling.

Als fan van Radiant Tale baalde ik van AFTER STORY. De makers hadden meer met de game kunnen doen om Fanfare de liefde te geven die het verdient. Daarbij waren de thema’s van de verhalen vrij simpel. Het had net zo goed een stukje epiloog kunnen zijn wat al in Radiant Tale zelf zat. Persoonlijk zou ik Fanfare niet aanraden als het je alleen om AFTER STORY is te doen. Omdat ik vrij recent Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling heb gespeeld, zit het nog vers in mijn hoofd hoe een fandisc ook anders kan. Daar waren de verhalen veel langer en was er tenminste een verhaallijn. Dat is wat ik eigenlijk ook van Fanfare had verwacht.

Alle vijf de verhalen bevatten keuzemomenten. Normaal zou je verwachten dat ze veel uitmaken voor de uitkomst van het verhaal, maar dat valt hier tegen. Het lijkt amper wat uit te maken. Leuk dat het er is, maar ook hier had meer mee gedaan kunnen worden.

INTERLUDE

In INTERLUDE krijg je elf korte verhaaltjes voorgeschoteld. Sommige daarvan zul je vrij moeten spelen door AFTER STORY en IF STORY uit te spelen. Dat komt omdat een van de hoofdpersonen in dat verhaal centraal staat. Heb er echter geen hoge verwachtingen van, want meer dan een paar grappige gebeurtenissen is het niet. Bij elkaar duurt het nog geen uur om ze allemaal te spelen. Deze verhaaltjes hebben tevens geen keuzemomenten, wat de herspeelbaarheid nog minder maakt.

IF STORY

Op voorhand had ik het nooit kunnen verwachten, maar mijn favoriete modus was IF STORY. In deze modus krijg je een verhaal van vier hoofdstukken, waarvan de eerste twee ‘common route’ en de laatste twee van Jinnia of Liyan. Misschien herinner je je nog uit onze Radiant Tale-review dat ik een Jinnia-route wilde hebben. Jammergenoeg viel de route van Jinnia tegen. Ik had te hoge verwachtingen ervan. Ja, er is romantiek en ze komen mooi samen, maar dat is het dan ook. Je krijgt een beetje te horen over Jinnia’s achtergrond en veel meer niet.

Liyans route was hemels. Hij heeft een interessante achtergrond, waar ik niets over ga verklappen. Daarnaast was zijn route voor mijn gevoel een stuk langer dan die van Jinnia. De liefde tussen hem en Tifalia bloeide op een natuurlijke wijze op, waardoor het ook geloofwaardig aanvoelde. Ik kan wel concluderen dat ik inmiddels helemaal fan ben van Liyan. Naast de routes van Liyan en Jinnia zijn er nog twee personage die een kort einde krijgen. Ook daar is er een vleugje romantiek te vinden, maar te weinig waardoor je op meer gaat hopen. Vanwege spoilers onthul ik niet over wie het gaat.

In IF STORY vind je meerdere keuzemomenten. Deze werken duidelijk naar een bepaald doel toe. Bepaalde keuzes zorgen er voor dat je in een bepaalde route belandt en andere zorgen ervoor dat je een goed of normaal einde krijgt. Hier is het dus zeker zinvol om wat te experimenteren. Of je kijkt in het menu bij ‘status’ om te zien hoe je ervoor staat.

Conclusie

Radiant Tale -Fanfare!- is te karig qua content om aan te raden. Voor de fans zitten er voldoende romantische momenten in om deze game aan te raden, maar met slechts 15 uur aan content blijft het te karig voor de prijs. Het meeste zal je je met IF STORY vermaken, omdat je daar echt een verhaal voorgeschoteld krijgt. AFTER STORY laat te wensen over, want meer dan een korte epiloog voor de routes uit Radiant Tale is het niet. Al met al blijft Radiant Tale -Fanfare!- net als de originele game magisch aanvoelen, maar schiet het qua content te kort.

+ De wereld blijft magisch

+ Voldoende romantiek

+ Prachtige art – Veel te weinig content

– AFTER STORY stelt weinig voor

.

DN-score: 6,7