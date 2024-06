Square Enix onthuld nieuwe informatie Life is Strange: Double Exposure

Een stream onthulde nieuwe informatie over Life is Strange: Double Exposure en een blik op de gameplay.

Vorige week werd tijdens de Xbos Showcase een nieuw deel van Life is Strange aangekondigd. In deze gloednieuwe game komt een oudere Max Caulfield terug in beeld. Max was het hoofdpersonage van het eerste spel. In een nieuwe stream, welke onderaan dit artikel te bekijken is, zijn er nieuwe details onthuld over het spel.

Zo hebben de ontwikkelaars onthuld dat hoewel het verleden van Max doorschemert ook nieuwe spelers het spel volledig kunnen spelen zonder belangrijke informatie te missen. Daarnaast hebben ze de twee eindes van het originele spel aangehaald. Ze wilden met dit deel beide eindes respecteren, maar bovenal willen ze het persoonlijke verhaal van Max verdiepen.

Het belangrijkste is hoe de krachten van Max zijn ontwikkeld. De reden dat haar krachten anders zijn dan in het vorige spel komt door het langdurig niet gebruiken. Ze was namelijk voorzichtig met haar kracht omdat het veel schade kan aanrichten. Daarnaast is ze natuurlijk ouder geworden. In plaats van tijd terugdraaien en stopzetten kan ze nu reizen tussen twee verschillende tijdlijnen. Hierdoor kunnen blokkades omzeilt worden of andere informatie gevonden worden die haar helpt met meer details te krijgen.

De stream toonde onder andere nieuwe beelden en verhalen van achter de schermen, en eindigde met een uitgebreide gameplay-demonstratie van Chapter 1, waarin Max en haar vrienden Safi en Moses een sterrenregen bekijken – tot de gebeurtenissen een vreemde en dodelijke wending nemen…

Deze game verschijnt op 29 oktober 2024 voor de Xbox Series X|S-systemen, pc, en PlayStation 5. De game komt ook naar de Switch, hier is alleen nog geen datum voor bekend.