Tavern Talk krijgt releasedatum

En die is dichterbij dan je denkt!

Eind vorig jaar werd aangekondigd dat populaire visual novel Tavern Talk naar de Switch zou komen. De game had net daarvoor een kickstarter campaign afgerond, die zo razend populair was dat de Switch versie niet kon uitblijven. Het is alweer even geleden dat we wat van de game hoorden, maar inmiddels is het zover: een releasedatum is bekend. En die is dichterbij dan je denkt! De game moet namelijk op 20 juni al verschijnen. Om dat nieuws bekend te maken is er ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Tavern Talk is een visual novel waarin jij de rol aanneemt als herbergier. Als waard van de Wayfarer’s Inn voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale dranken. Speciaal, want met jouw brouwsels beïnvloed je het lot van je trouwe klanten. Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van de taveernebezoekers kennen en zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Verzamel ondertussen geruchten die uitgroeien tot quests voor de avonturiers aan de bar. Maar er roert zich ook een kwaad dat het land bedreigt. In jouw kleine studeerkamer vogel jij wat er nou precies aan de hand is. En hey, degenen die terugkeren van hun quests hebben soms iets leuks voor je, waar jij je herberg weer mee opfleurt.