Een Yacht Club-update over Mina the Hollower

Yacht Club had niet alleen Shovel Knight-nieuws in petto!

Naast al het Shovel Knight-nieuws dat langskwam tijdens Yacht Club Presents, was er ook een update over een game die een beetje naar de achtergrond was verdwenen. In 2022 schreven we er voor het laatst over! Maar na een succesvolle Kickstarter-campagne, die meer dan 1,2 miljoen dollar opbracht, lijkt Mina the Hollower steeds dichterbij te komen. En uiteraard ook voor de Switch. Lees hier meer over deze aankomende game!

1,2 miljoen dollar, bijna 4x zoveel als de makers voor ogen hadden bij het openen van de Kickstarter: dat haal je niet zomaar binnen. Dus waar werden al deze sponsoren zo enthousiast van? Mina the Hollower is een action-adventuregame geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Gameboy. Maar deze keer in 60fps! Mina is een uitvinder en lid van het Hollowers-gilde: een gilde dat onderzoek doet naar de krachten de aarde. Zo kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekenen veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage. Veel avontuurpotentie dus!

Hoewel onderstaande update mooie beelden van de gameplay laat zien, blijven meer details uit. Meer dan ‘coming soon’ weten we bijvoorbeeld niet wat de releasedatum betreft. Voor meer informatie over de gameplay en het verhaal kan je altijd op de Kickstarter-pagina kijken, maar let op: deze informatie kan verouderd zijn. Kijk jij uit naar deze game, of heb je het toevallig gesteund op Kickstarter? Laat het ons weten in de comments!