Gameplaybeelden Shin Megami Tensei V: Vengeance

Deze re-release is nu verkrijgbaar!

Shin Megami Tensei V: Vengeance verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. Deze game, een soort van ‘plus-versie’ van de oorspronkelijke Shin Megami Tensei V uit 2021, bevat onder andere alle DLC, een extra verhaallijn, een nieuwe dungeon, extra quests en nog veel meer. Voor wie zich afvraagt of deze re-release wel de moeite waard is heeft youtubekanaal ‘justonegamr’ een video online gezet met bijna 90 minuten aan gameplaybeelden. De beelden kun je hieronder bekijken.

In Shin Megami Tensei V: Vengeance speel je een middelbare scholier die plots terechtkomt in een post-apocalyptische versie van Tokyo. En alsof dit nog niet erg genoeg is, wemelt het plots van de demonen! Gelukkig krijg je snel de kans je te verdedigen tegen deze demonen. Je leert zelfs demonen rekruteren, die je in turn-based gevechten kunt inzetten. Maar onder de oppervlakte speelt er meer dan een ‘simpele’ demonenplaag, en jouw keuzes zullen ook het einde van deze game bepalen.