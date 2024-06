Metroidvania Noreya: The Gold Project aangekondigd voor de Switch

Welke kant kies jij?

Afgelopen week werd aangekondigd dat Noreya: The Gold Project naar de Switch komt. De game, een 2D pixel-art metroidvania, is momenteel in Early Access te spelen op de PC, na een succesvolle kickstarter. Zo succesvol dat wanneer de game uitkomt hij dus ook naar de Switch zal komen. Wanneer dat moet gebeuren is nog wel even de vraag: een releasedatum is nog niet bekend. Wel is er alvast een mooie trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Noreya: The Gold Project speelt zich af in een donkere fantasy wereld, waarbij de spelers de keuze krijgen zich aan te sluiten bij de goden van het licht en schaduw of de goden van corruptie en goud. Maar pas op, de keuzes die je maakt hebben invloed op de wegen die je kunt nemen en vaardigheden die je kunt vinden. Jij speelt Kali, een vechter die alles is verloren door de goden. Jij verkent de stad Lemia, welke momenteel in bezit is van Auria, de god van gierigheid. Ze heeft de stad overgenomen door de Godin van het licht gevangen te zetten, en geruchten gaan rond dat ze mensen corrupt door ze rijkdommen aan te bieden. Verken de stad, onderzoek de geruchten en sluit je aan bij één van beide goden… of niet.