Shovel Knight: Shovel of Hope DX, gratis DLC én een nieuwe game aangekondigd

Het regende aankondigingen tijdens Yacht Club Presents!

Indiegame Shovel Knight bestaat 10 jaar! En dat laat ontwikkelaar Yacht Club Games niet ongemerkt voorbij gaan. Tijdens hun presentatie, Yacht Club Presents, regende het aankondigingen in het teken van de game. Van gratis DLC tot een verbeterde versie van het origineel en zelfs een spiksplinternieuw game, er zit een hoop nieuwe content in de pijplijn!

Shovel Knight: Shovel of Hope DX

Laten we beginnen met de revamp van de originele game: Shovel Knight: Shovel of Hope DX. Je speelt nog steeds dezelfde pixelart-game en moet The Enchantress, leider van de Order of No Quarter, een kopje kleiner maken. Deze nieuwe editie is echter voorzien van een hoop extra content. Zo kun je kiezen uit 20 speelbare personages, elk met hun eigen unieke speelstijl. Daarnaast voegt Shovel of Hope DX online multiplayer toe, waarbij je samen door het verhaal kunt spelen of speciale uitdagingen kunt aangaan. Ook is allerlei content uit eerdere versies hier te vinden. Denk aan Challenge Stages en de Battle Ghost Arena. Of speel de game in stereoscopisch 3D! Voor fanatiekelingen die werken aan hun perfecte run zijn er nu Rewind- en Save State-features, en voor wie de game helemaal op z’n kop wil zetten is er nu de mogelijkheid om meerdere cheats tegelijk in te schakelen. Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder de trailer. Er is nog geen releasedatum bekend.

Gratis DLC voor Pocket Dungeon en Dig

Voordat het zover is, komt er eerst nog wat gratis DLC deze kant op. Als eerste de nieuwe Paradox Pack voor Shovel Knight Pocket Dungeon, met nieuwe speelbare personages, levels en uitdagingen. De andere DLC is voor Shovel Knight Dig: Wicked Wishes. Verwacht nieuwe quests, bossfights en meer. Dit is de laatste DLC voor de game en zal net als de Paradox Pack deze zomer uitkomen. Hieronder bekijk je trailers voor beide releases:

Een nieuwe game!

Het beste hebben we echter voor het laatst bewaard. De grootste verrassing tijdens Yacht Club Presents was namelijk dat er een gloednieuwe Shovel Knight-game aankomt! Er is nog niets concreets bekend, al helemaal geen releasedatum, maar Yacht Club liet wel weten dat de game momenteel in ontwikkeling is. Sean Velasco liet weten dat de game het origineel in ere zal houden, terwijl tegelijkertijd diverse innovatieve game mechanics hun intrede zullen doen. Hij belooft een avontuur van nieuwe dimensies. Een metafoor, of een hint dat de game misschien 3D zal zijn? In ieder geval laat hij weten dat de game niet zozeer een vervolg is, maar een nieuw verhaal. Nieuwsgierig? Meer laat Yacht Club nog niet los, maar wel hinten ze ernaar dat de losse titels – Treasure Trove, Pocket Dungeon en Dig – verborgen details zouden bevatten over deze mysterieuze nieuwe game.

Genoeg om naar uit te kijken dus! Van welke aankondiging word jij het meest enthousiast? Laat het ons weten in de comments!