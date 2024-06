Cyber Citizen Shockman Zero komt naar de Switch

Zelfs volgende maand al!

Weer een retrogame die terug ten tonele verschijnt: Cyber Citizen Shockman Zero. Ratalaika Games hebben binnenkort namelijk een release in petto voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series S/X en, jawel, de Nintendo Switch. Lang hoeven we daar overigens niet op te wachten, want er staat een release op de planning voor 5 juli.

Voor de oorspronkelijke release van beat-em-up Cyber Citizen Shockman Zero moeten we terug naar 1997, een hele tijd geleden dus. Daarna is hij nog voor de Super Famicom uitgebracht in 2017. Hoewel er verschillende andere games uit de reeks zijn uitgekomen die wél speelbaar waren op de Nintendo Switch, gold dat tot dusver dus niet voor Zero.

Oké, Cyber Citizen Shockman Zero in het kort: de wereld wordt wederom bedreigd door een mysterieuze vijand, en het is aan Shockman om daar iets aan te doen. Dat ben jij dus. Samen met Raita en Azuki probeer jij de mensheid te redden. Speel in je eentje, of probeer de co-opmodus uit. Deze nieuwe release is bovendien voorzien van een Engelse vertaling, wat goed van pas komt als je Japans niet zo goed is.

Krijgt deze game ook een plekje in jouw collectie?