Einde Youtube-kanaal van Masahiro Sakurai is in zicht

Hij heeft zijn laatste video opgenomen.

Een kleine 2 jaar geleden begon Smash-regisseur en Kirby-bedenker Masahiro Sakurai aan zijn Youtube-kanaal. Het was zijn doel om zijn kennis omtrent het maken van games met de wereld te delen. En dat blijkt een succes, want in die 2 jaar heeft zijn Engelstalige kanaal zo’n 580.000 abonnees binnen weten te halen. Maar ondanks dat succes, is het eind van het kanaal nu toch in zicht. Zo maakte de regisseur bekend via Twitter/X (dankjewel Nintendo Life).

チャンネル最終話の収録を終えました。

まだ公開は先になると思いますが、それまでは通常回でお楽しみください… — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) June 15, 2024

We zijn klaar met het opnemen van de laatste aflevering van het kanaal. Ik denk dat het nog een tijdje zal duren voordat het uitkomt, maar tot die tijd kun je genieten van de reguliere afleveringen… Vertaald door X.com

Het was altijd de bedoeling dat dit een tijdelijk project zou zijn, maar het is altijd jammer om te horen. De video’s van Sakurai-san zijn altijd zeer informatief, terwijl ze toch luchtig en laagdrempelig weten te blijven.

Nu hoeven we niet gelijk te treuren. Volgens de “Youtuber” duurt het dus nog even voordat de laatste video online komt te staan. Hij heeft dus een groot aantal video’s opgenomen die nog geüpload moeten worden. Laten we dus extra genieten van de video’s die er nog aankomen.