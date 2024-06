Final Fantasy XVI Online naar Switch 2

Zou jij een game als deze willen spelen op de Switch 2?

Als het aan de ontwikkelaar, Naoki Yoshida ligt, komt deze grote MMO naar de Switch 2. Tenminste, er zijn nog wel wat obstakels te overwinnen.

Het duurde jaren met Xbox

Naoki Yoshida heeft in een interview met Easy Allies gesproken over een mogelijke release voor Final Fantasy XVI Online voor de Switch 2. Zo beschrijft Yoshida het als een doel om de game naar zoveel mogelijk platformen te brengen. Echter heeft het al jaren geduurd voordat de game eindelijk naar een Xbox-console kon komen. Daarom is het op dit moment vooral een open sollicitatie naar Nintendo om deze MMO ook naar de opvolger van de huidige Switch te brengen.

PC, PlayStation en Xbox zijn dus binnenboord. Hopelijk kan Nintendo daar straks aan toegevoegd worden. Zou jij dit soort games graag willen spelen op de Switch 2? Als je trouwens het hele interview wilt bekijken over Final Fantasy XVI Online, dan kan dat hieronder: