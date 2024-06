Frogue komt 27 juni naar de eShop

Spring en plak door de levels heen!

Frogue komt enkele maanden na diens pc-release ook naar de Switch. Ontwikkelaar Wired Dreams beschrijft Frogue als een “stylish turn-based action platformer met stukjes roguelite, bullet hell en tijdsmanipulatie”. Kort samengevat speel je dus een kikker die zich al springend, messengooiend en tijdbevriezend een weg door procedureel gegenereerde kerkers baant!

Wat opvalt aan Frogue is dat je niet alleen op oppervlakken kan staan, maar hier ook aan kan blijven plakken. Perfect om je projectielschietende vijanden te ontwijken dus. Zelf gooi je, zoals het een rogue betaamt, met messen. Een ander bijzonder element is dat je de tijd kunt stilzetten. Zie je dus even geen uitweg meer? Dan heb je een plan B! Onderstaande, inmiddels verouderde release date trailer laat zien hoe Frogue er in actie uitziet. Ben jij enthousiast? Laat het ons weten in de comments.