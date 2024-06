[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 25

Welke games kies jij uit de releases van volgende week?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Moonstone Island

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 19 juni 2024

Moonstone Island is een cozy farming sim, maar eentje die meer te bieden heeft dan alleen maar tuinieren, vrienden worden met de bevolking en je huis versieren. Jij speelt een aankomede alchemist die zijn training bijna heeft voltooid, maar die zich nog moet bewijzen als ‘ware’ alchemist. En waar dat beter te doen dan op een exotische locatie als een zwevend eiland? Er zijn meer dan genoeg tempels, kerkers en andere mysterieuze omgevingen te verkennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Je kan Spirits tegenkomen en bevriende die je bijstaan in gevechten, die je met behulp van speelkaarten uitvecht. Verzamel spirits en laat zien wat je kan om je alchemietraining te voltooien!

Tavern Talk

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99 – 20 juni 2024

Tavern Talk is een visual novel waarin jij de rol aanneemt als herbergier. Als waard van de Wayfarer’s Inn voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale dranken. Speciaal, want met jouw brouwsels beïnvloed je het lot van je trouwe klanten. Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van de taveernebezoekers kennen en zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Verzamel ondertussen geruchten die uitgroeien tot quests voor de avonturiers aan de bar. Maar er roert zich ook een kwaad dat het land bedreigt. In jouw kleine studeerkamer vogel jij wat er nou precies aan de hand is. En hey, degenen die terugkeren van hun quests hebben soms iets leuks voor je, waar jij je herberg weer mee opfleurt.

Garten of Banban I, II, III, IV

Prijs in de Nintendo eShop: €1,99 tot €9,99 – 20 juni 2024

Garten of Banban is een serie horrorgames die zich afspelen in een kleuterschool waar het allemaal mis is gegaan. Ooit was dit de favoriete kleuterschool voor ouders die wilden dan hun kinderen naar een goed aangeschreven leerfaciliteit gingen. Dankzij ‘Banban and Friends Gang’, de mascottes van het establishment, was geen één kind ooit eenzaam. Dit was het geval tot op een dag iedereen die aanwezig was plotseling verdween. Nu moeten jij en je trouwe drone het pand onderzoeken en ontdekken wat er gebeurd is. Waar is iedereen? En waar zijn de mascottes toch gebleven? De game bestaat uit episodes, en alle vier verschenen episodes zijn apart op de eShop geplaatst.

Wat verder verschijnt in de week van 17 tot en met 23 juni:

19 juni: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

19 juni: Echo Generation Midnight Edition

19 juni: Glyphs of Gitzan

19 juni: Zoozzle

20 juni: Everafter Falls

20 juni: DarkStar One – Nintendo Switch Edition

20 juni: Dicefolk

20 juni: Toilet Hero

20 juni: Puzzleworld – Funny Dogs

20 juni: Ylands: Nintendo Switch Edition

20 juni: Train Your Brain! Spot the Difference with Cat Photos!

20 juni: SEKIMORI GAMI – Saien

20 juni: Cave Digger 2

20 juni: Pixel World Unity-Chan!

20 juni: Operation S.T.E.E.L.

20 juni: The Ouroboros King

20 juni: Scars of Mars

20 juni: EGG CONSOLE Tritorn PC-8801

20 juni: Rainow Ascend – Anime Girls go Up

21 juni: Times & Galaxy

21 juni: Pogo Stick Champion

21 juni: Love Elysium – Secret of the Godess

21 juni: Speedway Turbo – Car Racing Challenge

21 juni: Mouse & Crane

21 juni: Sea under the sea under the sea

22 juni: Wild West – Tycon Empire

22 juni: Greedy Snake

22 juni: Spring Time

22 juni: Bikini Beach – Anime Girl Assault

