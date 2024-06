Vrouw probeerde Switch-games mee te smokkelen in bh

Switch-games meesmokkelen in je bh. Een goed idee?

In China kwam de douane achter een wel heel bijzondere ontdekking. Een vrouw werd betrapt op het smokkelen van flink wat Nintendo Switch-games.

350 Switch-games

Bij de douane op het vliegveld van Liantang Port kwamen medewerkers tot een bijzondere ontdekking. Een vrouw gedroeg zich nogal nerveus en viel door dit gedrag op bij de controles. Bij een nadere inspectie bleek de vrouw 350 cartridges van Nintendo Switch-games bij haar te dragen. Ze had deze games echter op een bijzondere plek, namelijk in haar bh. Verschillende mensen op het vliegveld en ook de medewerkers bij de douane waren de ‘bijzondere borsten’ al opgevallen.

Het liep voor de vrouw nog redelijk goed af. Het werd namelijk niet als een criminele daad gezien om Switch-games mee te smokkelen. Het gaat hier namelijk niet om verboden middelen of andere verboden waar. Het is niet bekend wat voor boete de vrouw moet betalen. Normaal gesproken betaal je wel belasting over al deze games. In combinatie met een extra boete kan dat vaak wel drie keer zoveel kosten als invoeren op een legale manier. Met een waarde van ongeveer 10.000 dollar gaat dat zeker in de papieren lopen.