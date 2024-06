[DN’s Five] De beste Vaderdag-games

Welke games speel jij op Vaderdag?

Het is iedere dag Vaderdag toch? Als je nog even een nachtje wilt doorhalen met je pa, dan mogen deze Switch-games niet ontbreken. Niet te ingewikkeld en heerlijk met een glaasje whiskey of een goed biertje.

5: Legend of Zelda: Breath of the Wild (kijktip)

Soms willen vaders gewoon kijken hoe jij een game speelt. Met The Legend of Zelda: Breath of the Wild zit je gebakken. De prachtige omgevingen en onverwachte gebeurtenissen zijn perfect voor een avondje gamen. Ondanks dat je pa niet meedoet, kan het wel ontzettend leuk zijn om naar deze game te kijken. Dat heb ik zelf gemerkt in ieder geval. Welke game zou jij als kijktip aanbevelen?

4: Nintendo Switch Sports

Een potje golf, tennis of toch het welbekende bowlen. Vaders kunnen hier vast niet genoeg van krijgen. Het zijn vaak activiteiten die zij in hun leven vast geregeld hebben gedaan. Vroeger was bowlen echt een soort uitgaansplek. Dat is mij verteld tenminste. Het is natuurlijk wel zo dat ik zou aanmoedigen om eens echt een keer te gaan bowlen, tennissen of golfen. Nintendo brengt deze sporten gelukkig wel heel gemakkelijk naar de woonkamer met Nintendo Switch Sports. Staat jouw televisie al aan?

3: 51 Worldwide Games

Deze game staat misschien in jullie ogen erg hoog, maar 51 Worldwide Games is geregeld een groot succes in onze woonkamer. Een echt bordspel heeft natuurlijk wel de voorkeur, maar hoe makkelijk is het om even een potje Yacht op te starten. De game rekent vaak alles meteen voor je uit en als iemand het nog nooit gespeeld heeft is er ook een uitleg beschikbaar. Zo spelen wij geregeld een potje Blackjack, maar ook minder bekende games zoals Hanafuda of Mancala.

2: Mario Kart

Tsja, als je een vader hebt die van competitieve spelletjes houdt, dan mag Mario Kart natuurlijk niet ontbreken. Met Nintendo Switch Online, kun je zelfs terug naar het NES en SNES tijdperk. Meestal spelen wij gewoon Mario Kart 8 Deluxe. In het begin moesten mensen hier wel even wennen aan de ‘gekke banen die ondersteboven waren’. Ik zou overigens niet beginnen met Rainbow Road, maar dat is misschien wel een open deur. Als je echt tijd over hebt, kun je natuurlijk ook nog een echte Mario Kart-baan bouwen met Mario Kart Live: Home Circuit. Dat is natuurlijk wel een echte Vaderdag-activiteit!

1: FIFA (of tegenwoordig EA Sports FC)

Jullie hadden dit vast niet zien aankomen, maar deze franchise speelt mijn vader zelfs nog wel eens alleen. De basisbesturing is niet al te ingewikkeld en de regels van voetbal zijn bij vaders over het algemeen wel bekend. Het begon jaren geleden al met zo’n beetje alle FIFA-delen. Sinds dit jaar zijn we overgestapt op EA Sports FC (dezelfde game met een andere naam). Het mooie aan deze franchise is, is dat de gameplay vrijwel nooit echt verandert. Er worden vooral veel extra functionaliteiten toegevoegd. Voor vaders is dit in ieder geval een heerlijke game, want welke vader houdt er nu niet van voetbal?

Welke game ben ik volgens jullie nu echt totaal vergeten? Dat zijn er vast genoeg. Laat even in de comments weten welke games jullie met je vader spelen op Vaderdag!