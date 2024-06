Fate/Samurai Remnant DLC vanaf 20 juni beschikbaar

De Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon komt er aan!

Koei Tecmo Games en Type-Moon hebben de game Fate Samurai Remnant afgelopen jaar naar de Nintendo Switch gebracht. De game is een uitstekende actie-RPG, dat bleek uit onze eerdere review die Alice je in 2023 voorschotelde. De titel is inmiddels dus al even verkrijgbaar, maar over enkele dagen kunnen bezitters van de game aan de slag met gloednieuwe content.

Koei Tecmo en Omega Force hebben namelijk de releasedatum onthuld voor de aankomende Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon DLC. Met een releasedatum van 20 juni hoeven fans van de game dus nog maar kort te wachten. Om de DLC ‘Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon’ te spelen, moet je het basisspel spelen tot je het punt bereikt waarop je met de baas kunt praten in ‘Seek the Heroes That Survive’. Zodra je je vrij kunt bewegen op de Edo-kaart, selecteer je ‘Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon’ op de kaart om te beginnen met spelen.

