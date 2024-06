Hack and slash-game Captain Blood komt naar de Switch

Hack and slash actie in de 17e eeuw.

De hack and slash-game Captain Blood is vandaag aangekondigd voor de Nintendo Switch. Uitgever Sneg heeft samen met ontwikkelaars Seawolf Studio en General Arcade onthuld dat Captain Blood onder andere op de Switch zal verschijnen. Wanneer de game moet verschijnen is vooralsnog niet bekend.

Captain Blood is een hack and slash-game met een piratenthema. De game speelt zich af in de 17e eeuw en jij kruipt in de huid van een piraat die op zoek is naar goud en glorie. Het spel moet dan ook vol met actie zitten en kent onder andere felle man-tegen-man-gevechten, hordes vijanden om te verslaan en een klassiek vechtsysteem met combo’s en epische finishers. Tijdens de gevechten gebruik je onder andere kanonschoten, pistolen, zwaarden en tal van piratenstreken. De eerste trailer van de game kun je hieronder bekijken.