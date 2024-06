Ace Attorney Investigations Collection komt 6 september uit

Twee Ace Attorney Investigations-games in één collectie!

Capcom bracht eerder dit jaar Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy al uit op de Nintendo Switch. Als je dacht dat dat alles was voor dit jaar, dan heb je het mis. Op 6 september 2024 verschijnt namelijk Ace Attorney Investigations Collection. Deze collectie bestaat uit twee games die eerder op de Nintendo DS verschenen. Het gaat om Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth en Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit. DST tweede deel was alleen in Japan verschenen. Dat maakt dat dit het westerse debuut wordt van het tweede deel.

Beide delen zijn in een nieuw jasje gestoken. Mocht je dan zijn van het oorspronkelijke uiterlijk, dan heb je de optie om die visuele stijl te gebruiken. Daarnaast is er zoals gebruikelijk de mogelijkheid om art te bekijken en muziek te beluisteren. Deze collectie zal €39,99 gaan kosten in de Nintendo eShop.

