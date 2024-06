Basketbal komt naar Nintendo Switch Sports

Dribbel, pass en schiet!

Nintendo Switch Sports kwam in 2022 naar de Nintendo Switch. Maarten beoordeelde de game toen met een mooie 7. In periode die daarop volgde is Golf toegevoegd als nieuwe sport, maar meer kwam er niet. Tijdens de Nintendo Direct van zojuist is aangekondigd dat basketbal naar de game komt. Dit zal ergens deze zomer zijn. Een precieze datum zal later volgen.

In 2-tegen2-wedstrijden kan je lokaal of online de strijd aangaan in spannende basketbalwedstrijden. Daarnaast kan je de sport ook solo spelen in 3-puntsuitdagingen. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk punten binnen de tijd te scoren. Of je kan met tot vier spelers de strijd aangaan om zoveel mogelijk punten te scoren in 5 op een rij.

Sport jij nog graag en kijk je uit naar basketbal? Laat het ons weten in de reacties!