Beleef het einde van Fairy Tail met een gloednieuwe game

Fairy Tail 2 omvat de spectaculaire Alvarez Empire Arc.

Het is alweer even geleden dat Fairy Tail het laatste seizoen van de originele anime uitzond. Dit spectaculaire laatste seizoen zet de bekende guild Fairy Tail op tegen het meedogenloze Alvarez Empire. Dit keizerrijk staat onder leiding van de Dark Mage Zeref, een vijand die vaak genoeg op de achtergrond in de serie voorbij kwam.

Koei Tecmo en Gust hebben vandaag aangekondigd een nieuwe game voor Fairy Tail uit te brengen die dit concluderende hoofdstuk in een nieuw daglicht zet. In de vorm van een action RPG met real-time gevechten en bijzondere combo’s zul je alles op alles moeten zetten om de vrede te bewaren. De game moet deze winter nog verschijnen.