Darkest Dungeon II aangekondigd

Moet op 15 juli al uitkomen!

De tagline “Face Your Failures” zet de toon al lekker: de stijlvolle rogue-lite Darkest Dungeon krijgt een vervolg. En fans kunnen blij zijn, want tijdens de Nintendo Direct is vandaag aangekondigd dat je de game al op 15 juli kunt spelen!

Ontwikkelaar Red Hook noemt het een turn-based road-trip der verdoemenis. Mocht je nog niet snappen wat daarmee bedoeld wordt: dit is een donker spel. Een stijlvol, maar donker spel.

In Darkest Dungeon II kies je uit 12 helden en speel je door 5 campagnes. Je vormt je eigen groep en je moet ervoor zorgen dat jouw koets goed voorzien is van alle gemakken, want jullie beginnen aan een spannend avontuur waar je het opneemt tegen enge eindbazen. En mocht je niet genoeg hebben aan de game zelf: Red Hook heeft gelijk aangekondigd dat je de DLC genaamd The Binding Blade ook direct kunt pre-orderen.

