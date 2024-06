De Remake van Romancing SaGA 2 komt uit in oktober

Revenge of the Seven is aangekondigd tijdens de Nintendo Direct.

Nadat we in 2022 al een remaster van Romancing SaGa: Minstrel Song kregen, heeft Square Enix de smaak te pakken. Tijdens de Nintendo Direct vandaag heeft Square Enix namelijk een remake van het tweede deel aangekondigd. Revenge of the Seven staat gepland voor een release op 24 oktober 2024!

De originele Romancing SaGa 2 stamt alweer uit 1993 en kwam uit op de Super Famicom. In 2016 kwam er al een remake uit op de PlayStation Vita, maar deze versie heeft een compleet ander uiterlijk. Nintendo is dan ook duidelijk: dit is een complete remake van de klassieker.

Het interessante aan deze game is het non-lineaire verhaal waar jouw keuzes ook echt impact hebben op de wereld om je heen. De gameplay bestaat vooral uit turn-based battles, waarbij je je posities aan kunt passen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om vriendschappen met personages te sluiten. Er valt dan ook genoeg te doen in deze klassieke RPG.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven moet dus uitkomen op 24 oktober. Ga jij deze game in huis halen? Laat het weten in de comments.